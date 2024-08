Minturno, al Castello Baronale presentazione dei libri di Pier Giacomo Sottoriva e Biagio Apruzzese dedicati alla guerra

MINTURNO – Due libri dedicati alla guerra in terra pontina ed allo sfondamento della Linea Gustav. Verranno presentati sabato 3 agosto, alle ore 20,30, presso il Castello di Minturno, nell’ambito della Giornata del Merito Civile, promossa dal Comune nel 26° anniversario del conferimento della Medaglia d’Oro alla città, per i lutti e i danni subìti nel corso dell’ultimo conflitto mondiale.

Con gli autori Pier Giacomo Sottoriva e Biagio Apruzzese dialogheranno il Sindaco e Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, l’ex Assessore municipale alla Cultura Rita Alicandro ed il Delegato alla Memoria Mario Mirco Mendico. Condurrà l’appuntamento culturale l’Addetto alle Relazioni Esterne del Comune Antonio Lepone.

“La guerra in provincia di Littoria. Ottant’anni dopo (1944-2024). Avvenimenti, conseguenze, considerazioni” (Ed. Barzilando) è il titolo del libro di Pier Giacomo Sottoriva, 86 anni, giornalista, già Direttore dell’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Latina e capo della redazione pontina del “Messaggero”. Il volume è strutturato in modo che le vicende belliche che interessarono la circoscrizione di Littoria tra il novembre 1943 e il maggio 1944 facciano da spartiacque alla narrazione, tra il fronte sud – Linea Gustav e il fronte nord – Sbarco di Anzio. I fatti sono analizzati alla luce dei rapporti ufficiali (Us Army e Corps Expetictionnaire Français) e descritti attraverso una serie di argomenti di dettaglio, utili a riproporre atmosfere, protagonisti, curiosità. Il lavoro si chiude con un ricco album di circa 80 fotografie (diverse nuove) sui vari terreni di battaglia.

“Minturno, 80° anniversario di Liberazione 1944/2024” (Caramanica Editore) è il titolo del libro di Biagio Apruzzese, 76 anni, già educatore, docente per 40 anni nelle scuole medie, Assessore Comunale alla Cultura di Minturno nel 1993-95, Presidente del Comitato promotore per l’assegnazione della Medaglia d’Oro. Il volume narra il percorso quinquennale per l’ottenimento della prestigiosa ricompensa da parte del Municipio aurunco. Documenti, foto d’epoca, cartine militari, note della Presidenza della Repubblica e del Ministero dell’Interno arricchiscono il lavoro.

«Sono grato ai due autori per l’impegno profuso – sottolinea il Sindaco Stefanelli – Sono trascorsi 26 anni dall’emanazione del Dpr per il conferimento del massimo riconoscimento al nostro comune. Il mio pensiero non può non andare al sacrificio degli oltre 700 concittadini, tra civili e militari, periti nel secondo conflitto mondiale ed alla testimonianza dei sopravvissuti, alcuni dei quali segnati fisicamente dalla barbarie della guerra. Il nobile metallo attribuito al territorio minturnese ci ricorda le drammatiche vicende vissute dalla nostra gente e sintetizza la tragedia umana di una laboriosa comunità, poi protagonista della rinascita economica ed oggi proiettata verso il futuro».