Cori, uomo arrestato per maltrattamenti contro sua madre

CORI – Ieri notte a Cori i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 40 anni del posto che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa con tanto di braccialetto elettronico, aveva raggiunto l’abitazione della madre, aggredendola e minacciandola, al fine di ottenere del denaro. I carabinieri giunti sul posto sono stati anch’essi minacciati e aggrediti dall’indagato, riscontrando altresì come il 40enne, prima di avvicinarsi all’abitazione della madre, si fosse disfatto del dispositivo elettronico di controllo. Pertanto, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari, percosse, minacce, tentata estorsione, resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione degli obblighi per il divieto di avvicinamento alla persona offesa. All’esito delle formalità di rito, è stato trasferito presso il carcere di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.