Benacquista Latina Basket perde in casa contro Montecatini: 72-96

CISTERNA – Al termine di una settimana intensa e complicata, contro un avversario di elevata caratura come la Gema Montecatini e con le rotazioni ridotte per via degli infortuni, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket approccia la sesta giornata del campionato con tutta la determinazione e concentrazione possibile.

I nerazzurri provano a tenere testa a una delle più forti compagini della categoria, ma è ovviamente un’impresa difficile. I primi dieci minuti mostrano una Latina attenta e agguerrita, con lo scorrere del tempo gli ospiti sono bravi ad allungare le distanze, ma il divario in doppia cifra non fa affievolire la voglia dei latinensi di provare a ben figurare di fronte al proprio pubblico. Nella seconda metà di gara, però, complici alcuni errori, dettati in parte sicuramente dalla stanchezza e dalle rotazioni ulteriormente ridotte dall’uscita di Rossi per raggiunto limite di falli e di Amo per un problema alla caviglia, i padroni di casa non riescono più a tenere il ritmo degli ospiti, che conquistano il successo sul risultato di 72-96

Durante l’incontro ha esordito Daniele Palombo, che concretizza due liberi e mette a referto i suoi primi due punti in Serie B Nazionale.

Il prossimo appuntamento è per domenica 27 ottobre alle ore 18:00 nuovamente al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri riceveranno la BPC Virtus Cassino, in occasione della settima giornata della regular season.