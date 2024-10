Cisterna Volley cede in quattro set ala Sir Susa Vim Perugia

PERUGIA – Nella tana dei Campioni d’Italia, il Cisterna Volley cede in quattro set, pagando il prezzo di un servizio letale da parte degli umbri, trascinati da un superlativo Oleh Plotnytskyi, MVP del match. Nonostante la prova di forza dei pontini, in cui spicca il francese Theo Faure, autore di 16 punti in attacco ed unico giocatore della squadra a raggiungere la doppia cifra, ad aggiudicarsi l’intera posta in palio è la Sir Susa Vim Perugia. “Sicuramente il calendario non ci è amico, ho visto un po’ di facce arrabbiate dopo questa partita – commenta Daniele Mazzone della Cisterna Volley – Siamo partiti forte, loro su palla alta non sono stati bravi a gestire i colpi, ma poi dovevamo aspettarci il loro servizio. Abbiamo sofferto sulle battute forti di Plotnytskyi, Semeniuk e Ben Tara. Giocare palla alta per tutta la partita è complicato, dovevamo mirare sui loro punti deboli. Senza Giannelli, nonostante l’ottima regia, a muro Perugia pagava qualcosa, ma non li abbiamo attaccati a sufficienza. Potevamo fare di più, usciamo con un set vinto e un buon gioco a tratti, ma anche con qualche rimpianto”.

Coach Falasca conferma il sestetto già visto contro Piacenza: Baranowicz in regia, opposto a Faure; Mazzone e Nedeljkovic al centro; Bayram e Jordi Ramon schiacciatori, con Pace libero. In casa Sir, la novità riguarda la regia, dove Zoppellari prende il posto di Giannelli, formando la diagonale con Ben Tara, mentre al centro ci sono Russo e Loser. Semeniuk e Plotnytskyi giocano in banda, con Colaci libero a completare il sestetto.

LA PARTITA – Nel primo set, il Cisterna Volley prende subito il controllo, grazie a un ace di Jordi Ramon che porta il punteggio sul 3-6. I pontini mantengono il vantaggio con il muro di Nedeljkovic e i colpi di Faure, allungando fino al 4-10. L’ingresso di Ishikawa migliora la ricezione per Perugia (7-11). Dai nove metri, Bayram allarga ulteriormente il margine con un ace (8-14). La reazione di Perugia arriva con Zoppellari, bravo a servire Loser in primo tempo e a piazzare due ace sul 16-20. Il Cisterna resta concentrato, e un errore di Ben Tara in attacco regala il primo parziale alla squadra di coach Falasca.

Nel secondo set, Perugia si compatta e prende in mano il gioco. Il muro di Ben Tara segna il primo vantaggio sul 4-8. Bayram e Mazzone accorciano le distanze sul 10-6, ma Ben Tara trova continuità fino al 15-7. Coach Falasca prova a cambiare le carte in tavola inserendo Rivas e poi Tarumi, ma il set si conclude con un attacco di Plotnytskyi sul 25-15.

Nonostante un buon avvio nel terzo set, con Nedeljkovic e Faure protagonisti, è Perugia a prendere il controllo grazie al muro di Loser, che fissa il punteggio sul 9-6. Bayram prova a mantenere Cisterna in scia con una pipe che vale il 13-8, ma Perugia è implacabile al servizio e in attacco, con Plotnytskyi che firma il 20-11 con una diagonale. Faure tiene vive le speranze pontine sul 24-16, ma il suo errore al servizio porta la partita al quarto set.

Nel quarto parziale, il Cisterna Volley reagisce, con Nedeljkovic che firma il momentaneo 1-4. I colpi di Plotnytskyi consentono però a Perugia di recuperare e tenere il set in equilibrio. La pipe di Jordi Ramon riporta Cisterna avanti sul 12-14, ma al servizio sale ancora Plotnytskyi, che mette a segno quattro ace consecutivi, portando il punteggio sul 18-14. Spinta dai colpi di Ben Tara, Perugia allunga ulteriormente, chiudendo il set sul 21-16.

Cisterna Volley – Sir Susa Vim Perugia 1-3 (25-19, 15-25, 16-25, 18-25)

Cisterna Volley: Ramón 5, Faure 16, Baranowicz 1, Mazzone 7, Bayram 9, Nedeljkovic 5, Rivas,Finauri (L), Pace (L), Tarumi 2. N.E. Tosti, Diamantini, Czerwinski. All. Falasca.

Sir Susa Vim Perugia: Zoppellari 6, Loser 5, Ben Tara 20, Semeniuk 14, Plotnytskyi 21, Russo 5, Piccinelli (L), Colaci (L), Ishikawa 2. N.E. Candellaro, Giannelli , Herrera, Solé, Cianciotta. All. Lorenzetti.

Arbitri: Venturi, Cecconato.

Note – durata set: 27′, 29′, 27′, 31′; tot: 1h 54′. MVP: Plotnytskyi