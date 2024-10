Il Latina Calcio 1932 ha esonerato mister Padalino

LATINA – L’allenatore del Latina Pasquale Padalino è stato esonerato. Dopo l’ultima sconfitta in casa 0-2 contro il Team Altamura guidato dall’ex dei nerazzurri, Di Donato, la società ha deciso di non dare ulteriori possibilità al tecnico. L’ufficialità è arrivata domenica sera con un comunicato stampa.

“Il Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Pasquale Padalino e il suo vice, Giuseppe Agostinone. La società desidera ringraziare mister Padalino e il suo staff per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato in questo avvio di stagione, augurando ad entrambi le migliori fortune private e professionali”.

Il Latina sotto la guida di Padalino ha conquistato una sola vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte e resta a sette punti nella classifica del girone C di serie C, avanti di un punto solo a Juventus e Taranto.

Si attende nelle prossime ore l’indicazione del nuovo allenatore che guiderà la squadra.