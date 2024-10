Benacquista Latina Basket riceve a Cisterna Montecatini

CISTERNA – Archiviate le due sconfitte consecutive in trasferta, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna a giocare al Palasport Cisterna di Latina dove, domenica 20 ottobre con palla a due alle ore 18:00, riceverà la T Tecnica Gema Montecatini.

La formazione toscana è un’altra big del girone B del campionato di Serie B Nazionale, reduce da un inizio di stagione decisamente brillante. Delle 5 gare disputate, ne ha vinte 4 con un distacco di oltre 17 punti di media, l’unica sconfitta l’ha incassata nel turno precedente per mano di Ruvo di Puglia, altra candidata al salto di categoria. Nel roster della Gema un paio di volti noti nell’ambiente pontino: Daniele Toscano, che ha vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2011/12 e Marco di Pizzo, che è stato a Latina nella stagione 2019/2020.

Nel gruppo nerazzurro “prevalgono la voglia di continuare a migliorarsi e le motivazioni per provare a smuovere il proprio punteggio in classifica – dicono in una nota dalla società sportiva – nonostante debba fare i conti con un gruppo non al completo, visti gli infortuni di Capitan Baldasso (nel match di mercoledì scorso a Lucca) e Marco Giancarli (già assente nelle due precedenti sfide). La sfida con la Gema è chiaramente molto difficile, ma i nerazzurri scenderanno sul parquet determinati e pronti a lottare, sperando anche nella presenza del pubblico, che sia di supporto e sostegno”. (foto Marika Torcivia)