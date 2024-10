Cisterna Volley torna in campo sul prestigioso taraflex della Sir Susa Vim Perugia

CISTERNA DI LATINA – Domenica alle 18:00, il Cisterna Volley torna in campo sul prestigioso taraflex tricolore della Sir Susa Vim Perugia, per la quarta giornata di Superlega Credem Banca. Dopo gli ottimi segnali mostrati nell’ultima partita contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, la squadra di coach Falasca è pronta a sfidare i Campioni d’Italia in carica, in quello che sarà il terzo incontro ufficiale tra le due compagini.

“Sono davvero felice del percorso fatto finora. Domenica contro Piacenza, il primo punto è stato un traguardo, e sono ancora più contento di averlo ottenuto con la mia specialità: la pipe. Conosciamo bene il valore della Sir Susa Vim Perugia, avendo avuto modo di affrontarli già prima dell’inizio del campionato. Ritrovo con piacere Yuki Ishikawa, un atleta che ammiro e rispetto molto. Mi ha fatto piacere vederlo vincere subito il premio di MVP in questo ottimo avvio di campionato per Perugia”, commenta Yuga Tarumi del Cisterna Volley.

PREPARTITA – Il Cisterna Volley arriva in terra umbra con la consapevolezza di aver raggiunto un’ottima efficacia a muro, come dimostrano i 13 punti realizzati nell’ultimo incontro, che testimoniano il buon rendimento di Mazzone, Nedeljkovic e Diamantini. In attacco, spicca l’avvio incisivo di Jordi Ramon, secondo nella classifica marcatori del campionato, alle spalle del solo Michieletto. Oltre alla consolidata diagonale Baranowicz-Faure, coach Falasca ha ottenuto risposte positive dai giovani Fanizza e Czerwinski. Come già accaduto nel test match estivo al PalaEvangelisti tra Cisterna Volley e Sir Susa Vim Perugia, in campo ci sarà una sfida nella sfida: quella tra i due giocatori giapponesi Yuki Ishikawa e Yuga Tarumi.

PRECEDENTI – Nella scorsa stagione, Perugia ha sempre avuto la meglio, sia nell’ottava giornata di andata in terra umbra sia nella partita di ritorno a Cisterna, con un punteggio di 3-1. Il miglior marcatore del confronto è stato Theo Faure, che ha totalizzato 42 punti nei due incontri, distinguendosi come miglior realizzatore nel match al PalaEvangelisti. Per la Sir, il miglior marcatore è stato il polacco Kamil Semeniuk, con 33 punti. In entrambe le sfide della scorsa stagione, ha giocato il libero Alessandro Piccinelli, ora a Perugia dopo una stagione da protagonista con i pontini. (Foto di Paola Libralato )