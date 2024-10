Incidenti stradali, a Latina la Giornata delle Croci in piazza del Popolo

LATINA – Arriva a Latina la Giornata delle Croci promossa dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Aps – Sede Provinciale di Latina e Frosinone. “L’iniziativa – spiega il responsabile Giovanni Delle Cave, papà di Eros – cadrà il prossimo 25 ottobre a Latina, dalle ore 10 alle 22, in piazza del Popolo, gentilmente concessa dal sindaco, sempre sensibile agli inni alla vita e a cui va il nostro sentito ringraziamento, così come a tutte le forze dell’ordine che contribuiranno a rendere possibile questa giornata”.

Sarà la prima delle iniziative di preludio alla Giornata Mondiale delle Vittime della Strada in programma il 17 novembre. Testimonial sarà Luca Zavatti, ex atleta della nazionale amputati e inventore della Fair Play School di Latina. “Zavatti – aggiunge Delle Cave – metterà a disposizione, soprattutto dei più giovani la propria esperienza per raccontarci “il secondo tempo della sua vita”: quella stessa vita che vale sempre e comunque la pena vivere”.

In piazza del Popolo verranno esposte 600 croci di legno, costruite a mano e provenienti da Modena, simbolo di altrettante vite che non ci sono più. Serviranno a ricordare le vittime della strada ma soprattutto a lanciare un messaggio di prudenza alla guida per evitare altre morti