Incidente mortale a SS. Cosma e Damiano, perdono la vita due uomini

Nella tarda mattina di oggi, alle 12:30 circa, un incidente mortale si è verificato a Santi Cosma e Damiano, all’altezza dell’incrocio tra Via Cisterna e Via Ex Ferrovia. Secondo le prime informazioni due auto, una Fiat Panda e un’Audi, rispettivamente guidate da un 50enne del posto, con a bordo il figlio minore, e un uomo di Minturno di 81 anni, si sono scontrate violentemente. L’Audi è carambolata sulla scarpata di Via ex Ferrovia, mentre la Fiat Panda è proseguita poco più avanti, arrestandosi a lato strada.

Immediati i soccorsi del personale del 118, giunto con tre unità e un’auto medica, ma le manovre di rianimazione eseguite sui conducenti non sono servite a nulla, entrambi gli automobilisti sono deceduti. Il bambino, a causa delle ferite riportate, è stato elitrasportato all’Ospedale Gemelli di Roma. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i Carabinieri per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.