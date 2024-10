Latina, pusher tenta di disfarsi della droga ma i poliziotti lo arrestano

LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un uomo di 30 anni, originario del capoluogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. All’arrivo degli investigatori della Squadra Mobile il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di disfarsi di 13 dosi di cocaina, gettandole dalla finestra ma senza sapere che proprio sotto al balcone erano già appostati i poliziotti che hanno provveduto a recuperare lo stupefacente.

Colto di sopresa, l’arrestato non è riuscito a liberarsi di tutta la droga che deteneva in casa. Nell’abitazione, infatti, gli uomini della Questura hanno recuperato altre 20 dosi di cocaina, quasi mezzo etto di hashish e 1.100 euro contanti. Parte dello stupefacente era custodito all’interno di una cassaforte che è stata trasportata in Questura e forzata per recuperare la droga. Oltre a stupefacente e denaro è stato recuperato anche vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, tra cui un coltello con lama richiudibile della lunghezza di 32 cm, buste in cellophane e bilancino di precisione. Gli agenti hanno trovato anche degli appunti su un foglio di carta riportante cifre, quantità e denaro nonché la dicitura “cruda” e “cotta” palesemente riferibile alla sostanza stupefacente di tipo crack.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato ristretto presso la casa circondariale di Latina a disposizione della Autorità Giudiziaria.