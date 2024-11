A Latina via all’Italian Circus Talent Festival

LATINA – E’ stata presentata questa mattina a Latina la 3° edizione dell’Italian Circus Talent Festival, evento competitivo riservato agli astri nascenti del Circo che vedrà i giovani artisti in gara esibirsi di fronte ad una Giuria Tecnica internazionale con numeri del circo tradizionale e del circo contemporaneo. L’appuntamento dal 7 all’11 novembre nel grande Chapiteau in Via Rossetti.

“Nel rivolgerci agli artisti più giovani, abbiamo desiderato accogliere il talento, promuovere l’Arte, suggerire nuove opportunità. Ci siamo proposti di accrescere la visibilità delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi nel più ampio panorama internazionale delle produzioni di spettacolo dal vivo – dice il Presidente dell’Italian Circus Talent Festival Fabrizio Montico – Quest’anno

abbiamo pensato di tenere la terza edizione del Talent a Latina: una città nota in tutto il mondo come “Capitale italiana del Circo”; pensate che proprio a Latina, da 25 anni, si svolge il Festival Internazionale del Circo d’Italia, una delle manifestazioni più attese a livello mondiale per la sua caratura artistica. Mi piace pensare che la partecipazione dei giovani artisti circensi alla terza edizione del Talent sia solo la loro prima tappa nella città di Latina e che un giorno, chissà, qualcuno fra loro possa ritornare a Latina per calcare la pista della kermesse circense fra le più blasonate al mondo”.

Al microfono di Elisabetta De Falco, Fabio Montico, direttore artistico della manifestazione

IN GARA – Ecco i nomi dei giovani artisti ammessi alla competizione che potrà dare loro accesso al grande Circo internazionale.

1. Giorgia Canestrelli Togni – Cinghie aeree

2. Gabriel Dell’Acqua – Verticali

3. Soery Dell’Acqua – Verticali

4. Charlen De Rocchi – Ruota Cyr

5. Deniel De Rocchi – Giocoleria a terra

6. Matteo Fraziano Ombre cinesi

7. Fratelli Grioni – Acrobatica

8. Luca Grioni – Scala libera

9. Matteo Grioni – Clown

10. Marco Martini – Clown

11. Marco Pellegrini jr – Cinghie Aeree

12. Duo Revive – Cerchio aereo

13. Giulia Selva – Sedia Aerea

14. Fratelli Tucci – Pattini

15. Aerial Sisters – Sostenuto aereo

16. Dmytro Onyshchenko – Fasce e giocoleria

17. Flashbangs – Troupe Giocoleria

18. Furious Five Troupe – Palo cinese, Sostenuto aereo

19. Kira Garbuz – Cinghie doppie

20. Miguel Alvarez – Giocoleria

21. Duo Hide – Mano a mano