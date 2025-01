Cantiere Via Quarto in grave stato di abbandono, Ciolfi (M5S) interroga il Comune

LATINA – Chi ha un po’ di memoria storica ricorderà il caso di Via Quarto come quello che ha segnato un punto di svolta nel comune sentire dei cittadini di fronte a un certo tipo di “urbanistica creativa”. Oggi però quel cantiere realizzato in una controversa porzione di terreno con l’abbattimento di giganteschi eucalipti (da cui il movimento Il Gigante Buono), è ancora lì. A far notare il grave stato di abbandono è in questi giorni la capogruppo M5S Maria Grazia Ciolfi che chiede al Comune come intenda intervenire sull’area prospiciente una scuola materna ed elementare.

«Il degrado in cui versano il fabbricato incompiuto di via Quarto e l’area ad esso adiacente è uno spettacolo indecoroso. Un cantiere dismesso, diventato una discarica a cielo aperto, che condiziona

la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini, intollerabile anche perché si trova in un’area sensibile, proprio davanti a una scuola materna ed elementare. Occorre un intervento di bonifica, Comune lo ha previsto?», chiede l’esponente di opposizione in una nterrogazione a risposta immediata, calendarizzata nella prossima seduta di question time.

La struttura abbandonata è frutto di una controversa vicenda edilizia – ricorda Ciolfi – che ha coinvolto la società Costruzioni Generali s.r.l., dichiarata fallita. Tutta l’area sarebbe quindi sotto tutela del custode giudiziario/curatore fallimentare della società. La controversia legale, ancora in corso, rende più complesso l’intervento dell’Ente. Per questo, la consigliera chiede ragguagli alla sindaca e all’assessore all’Ambiente.

«Non solo ferri a vista ed erba alta, l’area – denuncia Ciolfi – è infestata dai ratti e frequentata malintenzionati perché priva di controlli. I residenti della zona hanno già inviato due segnalazioni al

Comune, che si è limitato a rassicurarli verbalmente garantendo che sarebbe stato sollecitato il responsabile della gestione dell’area a un intervento di bonifica. In caso di mancato intervento sarebbe subentrato l’Ente. A che punto siamo? I proprietari dei condomini vicini, interessati dal degrado e dalla svalutazione dei propri immobili, sono esasperati».

L’atto è indirizzato anche alla segretaria generale. «Alla dottoressa Macrì, che ancora mantiene il ruolo di dirigente non togato dell’Avvocatura – sottolinea Ciolfi – chiedo di riferire sullo stato attua del contenzioso in corso laddove coinvolge il Comune sia nel procedimento amministrativo, sia nella causa civile con richiesta di risarcimento».

L’INTERROGAZIONE: Con l’interrogazione la capogruppo M5S conta di conoscere:

• Quali azioni immediate intende intraprendere l’amministrazione per la bonifica dell’area d

cantiere.

• Qual è lo stato attuale dei rapporti tra il Comune e il responsabile della gestione dell’area e se

esistono tavoli di confronto per concordare modi e tempi di intervento.

• Se l’amministrazione ha valutato la possibilità di intervenire d’ufficio, anche utilizzando strumen

normativi straordinari.