Dieci studenti dell’Istituto Agrario di Latina abilitati a guidare il trattore

LATINA – Dieci studenti dell’Istituto scolastico S. Benedetto – Einaudi – Mattei di Latina si sono abilitati alla conduzione di trattori agricoli e forestali e con loro anche 13 dipendenti dell’azienda agraria della scuola. Il corso di abilitazione era rivolto agli studenti dei tre percorsi di studio Professionale – Agricoltura, Sviluppo rurale, Valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane e Agraria, Agroalimentare e Agroindustria.

“Sono estremamente orgoglioso dei nostri studenti che hanno completato con successo il corso di conduzione di trattori agricoli e forestali – ha detto il dirigente scolastico Ugo Vitti – Questo percorso formativo è senza dubbio un investimento per il loro futuro e un contributo prezioso per il nostro territorio, in cui l’agricoltura è diventata un settore sempre più dinamico e innovativo. Siamo convinti che i nostri ragazzi saranno un punto di riferimento per l’agricoltura locale, portando innovazione e passione in un settore fondamentale per la nostra economia”.