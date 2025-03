Domani allo stadio Domenico Francioni va in scena la giornata numero 32 del campionato di Lega Pro, serie C, girone C. Il Latina 1932 si prepara ad ospitare la Juventus Next Generation in una sfida che ha il sapore di un ultimatum: “Questione di vita o di morte” ha detto mister Boscaglia. Dopo la sconfitta contro Monopoli, i nerazzurri sono scivoli in terzultima posizione. Sarà dunque fondamentale l’atteggiamento oltre alla preparazione tecnica.

Mister Boscaglia in conferenza stampa: