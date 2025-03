L’Adattiva Pontinia domani in campo al Marica Bianchi

PONTINIA – L’Adattiva Pontinia torna a concentrarsi sul campionato. Domani (sabato) alle ore 16:00 la formazione di coach Nikola Manojlovic scenderà in campo al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia contro la formazione bresciana del Leno: il match è valido per l’ottava giornata del campionato di pallamano di serie A1 femminile. L’Adattiva Pontinia si presenta all’appuntamento da seconda in classifica e forte della striscia di 12 vittorie consecutive in campionato. «Ci siamo preparando molto bene, abbiamo avuto due settimane per lavorare sugli errori che abbiamo commesso in Coppa e ovviamente per studiare e preparare le partite che ci aspettano fino alla fine della stagione regolare – dichiara Antonella Piantini, portiere dell’Adattiva Pontinia e della Nazionale cilena – Dobbiamo continuare a giocare insieme e essere unite perché affronteremo una buona squadra che ha bisogno di punti: Leno ci potrà mettere in difficoltà e sicuramente sarà una partita molto tosta, dovremo essere concentrati e fare il massimo per prenderci la vittoria. Sono sicura che faremo una bella partita davanti al nostro pubblico. Come mi trovo a Pontinia? Io sto molto bene e ho tanta voglia di giocare dopo due settimane di pausa e, dopo la Coppa, c’è in me ancora più voglia di continuare a lavorare e cercare il meglio sempre».