Nicola Gratteri a Cisterna per la Giornata della memoria e dell’impegno

CISTERNA – Domani, venerdì 21 marzo dalle ore 9 alle ore 11 la palestra della sede centrale della scuola secondaria di I grado “Plinio il Vecchio” ospiterà il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’incontro con il magistrato tra i più impegnati nella lotta alla criminalità organizzata è stato organizzato dalla referente del percorso di Educazione civica Maria Teresa Suglia e dalla Mondadori Bookstore di Cisterna ed è patrocinato dal Comune di Cisterna.

«Il nostro Istituto – sottolinea la Dirigente scolastica Fabiola Pagnanelli – pone da sempre grande attenzione all’Educazione civica e al Progetto Legalità, due percorsi fondamentali per la formazione di cittadini consapevoli, critici e responsabili. Crediamo che la scuola non sia solo il luogo in cui si acquisiscano conoscenze e competenze, ma anche lo spazio in cui si costruisce una coscienza civile, fondata sul rispetto delle regole, sulla giustizia e sull’impegno per il bene comune. Attraverso il nostro progetto Legalità, affrontiamo temi cruciali come il contrasto alla criminalità organizzata, la lotta alla corruzione, il valore delle istituzioni democratiche e il ruolo attivo che ognuno di noi può avere nella costruzione di una società più giusta. Nicola Gratteri non è solo un magistrato, ma un esempio concreto di coraggio, integrità e impegno civile».

Il confronto con gli studenti avrà come oggetto i libri letti dai ragazzi “Non chiamateli eroi” e “Una cosa sola” grazie ai quali hanno approfondito il lavoro di Gratteri.

All’incontro parteciperanno anche il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, le assessore alla cultura Maria Innamorato e alla scuola Stefania Krilic e il presidente del Consiglio comunale Quirino Mancini.