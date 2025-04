La visita di Mattarella alla Bsp Pharmaceutical, il fondatore Aldo Braca: “All’inizio era una rivoluzione, c’è voluta un po’ di follia”

LATINA – Una storia esaltante quella della BSP Pharmaceuticals di Latina Scalo, una cittadella della scienza all’incrocio tra Via della Stazione e l’Appia. Un video aziendale la riprende con il drone per dare l’immagine di quanto lo stabilimento, partito dal nucleo iniziale della ex Tetra Pack, si sia esteso, blocco dopo blocco, reparto dopo reparto, fino all’auditorium per il training che è stato inaugurato proprio oggi in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una storia riassunta oggi in sei minuti di efficace ed emozionato discorso.

Meno di vent’anni (nel 2006 viene acquisito lo stabilimento, si parte nel 2007 con i 110 dipendenti licenziati dall’azienda precedente) per realizzare una realtà che è leader mondiale del settore farmaceutico, impegnata nella ricerca e nello sviluppo di farmaci ad alta tecnologia, farmaci oncologici di ultima generazione, per migliorare la qualità delle cure e la qualità della vita dei pazienti. “Non più la classica chemio che aggredisce le cellule tumorali e anche quelle sane, ma terapie di precisione con potentissime citotossine che identificano la cellula tumorale, la attaccano fino alla completa remissione, con interferenza trascurabile sulle cellule sane. Quando abbiamo cominciato era una rivoluzione, c’è voluta di sicuro un po’ di follia”, ha detto Braca parlando con i cronisti prima dell’arrivo del Capo dello Stato.

Piuttosto riservato, amante del low profile, l’amministratore delegato oggi era decisamente felice e assediato dai giornalisti si è lasciato sfuggire qualche parola in più. “Di ritorno dagli Stati Uniti dovevo decidere se andare in pensione o fare qualcosa, ho fatto qualcosa”, ha scherzato. A festeggiare con lui, moglie, figli e nipoti, e tutta la famiglia allargata composta dal consiglio di amministrazione e dai 1600 dipendenti che hanno un’età media di 36 anni “e tantissima voglia di fare bene”. “Oggi c’è anche il sole, non era scontato” ha detto il capitano d’industria commentando la giornata estiva.

Braca non ha mancato nel suo discorso ufficiale un passaggio sulle difficoltà che i dazi potrebbero creare a un’azienda che esporta negli Stati Uniti l’80% dei prodotti e che guarda al futuro con fiducia avendo in mente di assumere nell’arco di breve tempo altre 700 persone.