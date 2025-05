Al via Stori@Fest, una settimana di eventi culturali a Latina, studenti protagonisti

LATINA – Torna il “Latina Stori@Fest”, dopo la prima edizione sperimentale andata in scena il primo dicembre 2023, è stata presentata questa mattina al Teatro D’Annunzio, alla presenza della dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Laura Superchi, la rassegna culturale promossa e organizzata dal comune di Latina con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e della Provincia di Latina, pensata per coinvolgere attivamente studenti, docenti esperti, associazioni e artisti in un percorso di scoperta e valorizzazione della storia come ponte verso il futuro e in viaggio verso l’appuntamento del Centenario.

Il tema di Latina Stori@Fest 2025 è “Il Viaggio”, osservato da cinque punti di prospettiva: parole, musica, immagini, pietre e gusto.

“Con questa iniziativa – ha affermato la sindaca Matilde Celentano – intendiamo promuovere la consapevolezza dell’importanza della storia nella formazione di cittadini informati e partecipi e di generare una più profonda conoscenza e consapevolezza di ciò che siamo attraverso la scoperta e la rivitalizzazione delle radici della propria comunità. Gli eventi che sono stati organizzati renderanno la storia tangibile e avvincente per tutti, trasformando la città di Latina in un centro culturale non solo della provincia, ma di tutta la regione. In primo piano sarà il coinvolgimento dei giovani. Gli studenti degli istituti superiori sono parte attiva del progetto in particolare l Liceo Musicale Mazoni, il Liceo Artistico Buonarroti, l’Its Marconi, il Liceo Majorana, il liceo Classico e dante Alighieri e l’istituto Vittorio Veneto-Salvemini.

“Sarà una settimana intensa e ricca di momenti di riflessione e di coinvolgimento grazie alla molteplicità dei linguaggi artistici messi in campo e di approfondimenti di tematiche legate ad ambiti scientifici culturali sociologici e artistici”, ha aggiunto la prima cittadina.

Lungo l’elenco di ringraziamenti rivolti dall’assessore Andrea Chiarato, con delega alle Politiche giovanili alle tante realtà e persone che si sono adoperate per la costruzione della manifestazione e in particolare agli studenti che hanno realizzato la colonna sonora, il logo e la grafica del Festival nato da un’idea della delegata ai Grandi Eventi, Nicoletta Zuliani.

Oltre 40 eventi tra conferenze, spettacoli, mostre, concerti e visite guidate, 27 associazioni coinvolte, tantissimi artisti locali e 27 relatori. Sono alcuni dei numeri della manifestazione raccontati dalla funzionaria del settore cultura e responsabile del procedimento, Elena Lusena.