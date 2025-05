Pontinia in fiore, al via la tre giorni di eventi ed esposizioni

PONTINIA – Tutto pronto a Pontinia per la 16esima edizione di “Pontinia in fiore”, la tradizionale mostra mercato florovivaistica organizzata dal Comune all’interno del Parco del Cinquantenario dal 16 al 18 maggio. L’evento assumerà quest’anno un’ulteriore valenza vista la ricorrenza del 90esimo anniversario della Fondazione della Città: sarà offerta una prestigiosa ribalta al florido settore florovivaistico locale e alle sue enormi potenzialità, puntando allo stesso tempo a valorizzare l’intero territorio e le sue eccellenze. Per tre giorni, dalle 9 alle 20, si potrà accedere gratuitamente in un’area animata da oltre 40 diversi espositori e da tante altre iniziative. I visitatori potranno passeggiare tra piante e fiori approfittando della disponibilità degli operatori, pronti a dispensare spiegazioni e consigli per la cura del verde e dei giardini. Si inizia la mattina di venerdì 16 maggio, quando arriverà sul posto una rappresentanza degli alunni di tutti i plessi del posto, appartenenti agli istituti “Manfredini” e “Verga”, coordinata dalla consigliera comunale Romina Realacci, delegata alla Pubblica Istruzione: ogni ragazzo sarà coinvolto in attività pratiche legate al florovivaismo, con l’intento di trasmettere alle nuove generazioni l’amore per questo settore. L’inaugurazione ufficiale scatterà alle 17,30 alla presenza delle autorità e subito dopo si svolgerà uno spettacolo a cura dell’Asd Majorettes “White Flower”.

Il giorno dopo, alle 10.30, si terrà un convegno dal titolo “Un faro sul Florovivaismo dell’Agro Pontino”, voluto e organizzato dal sindaco Eligio Tombolillo, dall’assessore alle Politiche Produttive e all’Agricoltura Giovanni Bottoni e dall’assessore alla Promozione del Territorio Beatrice Milani. L’appuntamento, mirato a promuovere un dibattito tra istituzioni e produttori fornendo a questi ultimi informazioni e aggiornamenti, prevede gli interventi di qualificati componenti di un apposito tavolo tecnico: la Prof.ssa Mariateresa Cardarelli, dell’Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Agraria; il Prof. Ugo Vitti, dirigente scolastico dell’Istituto Agrario “San Benedetto” di Latina; il Cav. Antonio Aumenta, imprenditore e proprietario di un noto vivaio della zona; i rappresentanti dell’associazione “Filiera Florovivavistica del Lazio”. Sono state invitate ad intervenire varie autorità della Regione Lazio: l’assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini, l’assessore all’Urbanistica e al Lavoro Giuseppe Schiboni, il consigliere e vicepresidente della Commissione Agricoltura Vittorio Sambucci, il consigliere e presidente della Commissione Attività Produttive Enrico Tiero, il consigliere e presidente della Commissione Formazione e Lavoro Angelo Tripodi e il consigliere e vicepresidente della Commissione Agricoltura Salvatore La Penna. Alle 17, inoltre, si esibiranno all’interno del Parco i cori “I piccoli Do Re Mi Fa” e “Note a Colori”, diretti da Roberta Cappuccilli e composti rispettivamente da bambini sotto i sei anni d’età e da ragazzi delle scuole elementari.

La domenica, infine, si ripartirà alle 9 con l’apertura degli stand di artigianato e florovivaistica. Alle 14 i maestri fioristi del Circuito “Estrosa” inizieranno la preparazione degli spettacolari abiti floreali da ammirare nel momento clou di “Pontinia in fiore”: un’emozionante sfilata a tema all’interno del Parco.