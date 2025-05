“Donne imprenditrici: protagoniste della crescita”, l’evento il 29 maggio a Latina

LATINA – “Donne imprenditrici: protagoniste della crescita” è il titolo dell’evento in programma giovedì 29 maggio alle ore 11.00, presso la Sala Mignano della Camera di Commercio, a Latina, organizzato dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile. L’incontro vuole essere un momento di riflessione ulteriore sui dati emersi dal primo “Rapporto sull’Imprenditoria Femminile delle province di Frosinone Latina” e sarà una preziosa opportunità per ascoltare le testimonianze provenienti dal mondo dell’impresa. Per l’occasione, inoltre, sarà accolta, la manifestazione itinerante “Il Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, roadshow realizzato da Unioncamere nell’ambito del Piano Nazionale Imprenditoria Femminile, programma finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del PNRR e gestito da Invitalia, con l’obiettivo di diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne, di sostenere la loro presenza nel mondo del lavoro e dell’impresa, superando gli stereotipi che limitano la presenza femminile in tanti settori.

Il programma:

Saluti istituzionali: Giovanni Acampora, Presidente CCIAA Frosinone Latina

Donne che creano valore: nuove imprese, nuove competenze, nuovi territori. Focus sul ruolo

dell’imprenditoria femminile come leva di sviluppo locale e inclusione economica

Simona Mulè, Consigliera di parità della provincia di Latina

I numeri dell’imprenditoria femminile: evoluzione e dinamica

Tiziana Pompei, Vice segretario generale Unioncamere

Aspetti e caratteristiche dell’impresa femminile sul territorio

Carolina Cascella, Presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile CCIAA Frosinone Latina

L’impegno del Comitato Impresa Donna per l’empowerment femminile

Valentina Picca Bianchi, Presidente Comitato Impresa Donna MIMIT

Il contributo delle donne all’economia del Lazio: iniziative e misure regionali

Pina Maiorano, Responsabile Orientamento Lazio Innova

Testimonianze imprenditoriali

Modera: Monica Onori, Funzionario Si.Camera