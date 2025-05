Torneo delle contrade di Borgo Sabotino al campo sportivo Andriollo

LATINA – Questa mattina, nella sala De Pasquale del Comune di Latina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Torneo delle contrade di Borgo Sabotino, che si svolgerà dal 31 maggio al 20 luglio presso il campo sportivo Andriollo in strada Sabotino, 35. E’ intervenuta la sindaca Matilde Celentano, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, Alessandra Garzon dell’associazione Eventi Sabotino, i consiglieri comunali Renzo Scalco e Fausto Furlanetto e il parroco Don Alberto della Chiesa S.S. Cuore di Gesù.

“Siamo felici di sostenere il Torneo delle Contrade di Borgo Sabotino – afferma la prima cittadina Matilde Celentano – un appuntamento che unisce sport, comunità e tradizione. Iniziative come questa rappresentano un esempio virtuoso di partecipazione civica e di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, capace di coinvolgere giovani, famiglie e realtà associative locali. Il nostro obiettivo è quello di continuare a promuovere lo sport come strumento di inclusione e coesione sociale. Complimenti agli organizzatori e un grazie speciale a Don Alberto per la presenza e per la condivisione. Un grande in bocca al lupo alle sette contrade: Macchia Grande, Sabotino, Quadrato, Centro Storico, Mare, Litoranea Alta e Bassa Litoranea”.

“Il Torneo delle Contrade di Borgo Sabotino – aggiunge l’assessore Chiarato – è un esempio concreto di come lo sport possa diventare motore di aggregazione e crescita per una comunità. Non si tratta solo di competizione, ma di condivisione, rispetto delle regole e valorizzazione del territorio. Come assessorato, siamo al fianco di queste realtà che, attraverso la partecipazione attiva, offrono opportunità sane e formative ai nostri cittadini e allo stesso tempo valorizzano l’identità dei nostri borghi. Un plauso va all’associazione Eventi Sabotino per l’organizzazione e ai presidenti delle sette contrade”.

L’assessore Chiarato al microfono di Antonella Melito