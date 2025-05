Enrico Coppotelli è stato confermato all’unanimità alla guida della Cisl del Lazio dal XIV Congresso intitolato “Il coraggio della partecipazione”. In segreteria confermata anche Maria Veltri che sarà affiancata da Enrico Capuano, ex segretario generale della Cisl di Frosinone.

“Ringrazio tutti per il grande lavoro fatto sino ad oggi che rappresenta la capacità che ha tutta la nostra Cisl, comprese categorie e territori, nel panorama regionale. Nel Lazio possiamo dire di essere diventati un punto di riferimento fondamentale per i lavoratori e per i pensionati, così come nell’interlocuzione con le controparti siano esse datoriali che istituzionali – ha commentato a caldo Enrico Coppotelli -. “Ora abbiamo il grande obiettivo di partire con una contrattazione diffusa per far sì che la partecipazione trovi finalmente la sua realizzazione nella realtà concreta. Inizieremo quindi sin da subito con una grande campagna di formazione rivolta ai nostri sindacalisti, non soltanto i delegati ma anche e soprattutto il nostro gruppo dirigente. Da parte mia, continuerò a condurre questa Unione sindacale regionale per renderla ancora più forte e dare più forza anche ai 302.000 iscritti che ci hanno scelto, a partire da Roma per continuare nei territori di Rieti, Frosinone, Viterbo e Latina e in tutte le federazioni di categoria”.