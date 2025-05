Formia, sulla spiaggia di Marina di Castellone la performance artistica degli studenti della scuola media Alighieri

FORMIA – Nel suggestivo scenario della spiaggia di Marina di Castellone, tra le rovine dei Ninfei di epoca romana e il mare, tre classi di seconda media, delle sezioni A, E e F dell’I.C. “Alighieri” di Formia e Ventotene guidati dalle professoresse Annamaria Riccetti e Maria Calantone e dall’artista Palma Aceto, si sono resi protagonisti di una performance artistica di forte impatto emotivo e simbolico. Il progetto ha avuto inizio con un’immersione profonda nel luogo, i ragazzi hanno percorso la battigia raccogliendo pietre che sono state poi selezionate per forma, colore, consistenza ed essenza. “È in questo gesto di raccolta e osservazione che si è avviato un dialogo diretto con la natura e la storia – raccontano i curatori del progetto in una nota diffusa dal Comune – . Sulla sabbia è stato tracciato un quadrato, modulo geometrico primordiale e punto di partenza della composizione artistica. Questo spazio è stato poi suddiviso in superfici irregolari, scomposte da linee rette, spezzate e curvilinee, richiamando l’equilibrio tra razionalità e organicità. Poi, ogni frammento del disegno è stato riempito con pietre dello stesso colore, ma con lievi variazioni tonali, creando un gioco armonico di nuance e contrasti sottili”.

Il risultato è stato una sorta di mosaico realizzato nella sabbia e destinato a scomparire: “Una composizione di grande forza estetica, capace di fondersi perfettamente con l’ambiente naturale circostante. L’opera, pur temporanea e destinata a essere riassorbita dal mare e dal tempo, ha lasciato una traccia visiva e simbolica: un segno di rispetto e appartenenza, una testimonianza della capacità di trasformare la conoscenza in creazione”.

Attraverso questo laboratorio artistico, gli studenti hanno affrontato un percorso che, partendo dalla riscoperta dell’eredità vitruviana – fondata su equilibrio, armonia e proporzione – li ha condotti a una riflessione attiva sul valore del paesaggio, del patrimonio archeologico e della sostenibilità. La loro azione, nata dalla materia e dalla memoria, ha dato vita a un’installazione site-specific che parla di identità, cura e bellezza.