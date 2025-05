LATINA – Sconfitta onorevole per Giulio Zeppieri al primo turno del Roland Garros. Il tennista di Latina ha trovato sulla sua strada subito il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz. Il 23 enne, n.310 del ranking, ha perso con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Ci sono volute poco meno di due ore circa di gioco per lo spagnolo per conquistare il secondo turno.

Zeppieri lascia l’open di Francia al termine di un match combattuto, in cui non ha sfigurato.