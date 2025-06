AbbVie avvia a Campoverde il nuovo impianto fotovoltaico

LATINA – Duemilatrecento pannelli solari su una superficie di quasi settemila quadrati destinata a parcheggio, a copertura dei posti auto. E’ il nuovo impianto fotovoltaico che AbbVie , l’azienda farmaceutica multinazionale con sede a Campoverde presentato in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, AbbVie Italia, azienda leader del settore biofarmaceutico. Consentirà di coprire oltre il 6% del fabbisogno energetico annuo del sito, che già oggi è autosufficiente per oltre il 95% grazie a un mix di fonti rinnovabili e cogenerazione e punta, a un approvvigionamento al 100% da fonti rinnovabili entro il 2030.

“L’avvio del nuovo impianto fotovoltaico rappresenta un ulteriore passo concreto nella nostra strategia di sostenibilità. Siamo convinti che la transizione energetica sia una responsabilità condivisa e un’opportunità per costruire un futuro più sostenibile, per la nostra industria e per il pianeta”, commenta Darragh Pattwell, Direttore dello stabilimento AbbVie di Campoverde.

“Attualmente l’autoproduzione di energia elettrica copre oltre il 95% dei consumi dello stabilimento, ed è in larga parte fornita da un impianto di cogenerazione, da pannelli fotovoltaici e da un impianto idroelettrico. Su queste tematiche, AbbVie rappresenta un’eccellenza italiana, essendo stata tra le prime aziende del settore farmaceutico ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione 50001 sul sistema di gestione dell’energia ha aggiunto Edmondo Corona, Plant Engineering Director dello Stabilimento di Campoverde di AbbVie Italia.

Negli ultimi dieci anni, il sito, che esporta i propri prodotti farmaceutici di alta qualità in oltre 110 paesi del mondo, ha ridotto del 20% le emissioni di CO₂ e del 18% i consumi energetici, ottenendo certificazioni ambientali di eccellenza come UNI EN ISO 50001 e 14001 ed EMAS, e distinguendosi come uno dei poli produttivi più avanzati del settore farmaceutico in Italia.