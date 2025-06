Al Palasport di Cisterna il Torneo di Qualificazione agli Europei Under 22

Sarà il Palazzetto dello Sport di Cisterna di Latina a fare da prestigiosa cornice al Torneo di Qualificazione agli Europei Under 22 Maschili di Pallavolo, in programma dall’11 al 13 luglio 2025. L’organizzazione del torneo è affidata al Comitato Regionale FIPAV Lazio e al Cisterna Volley, in collaborazione con la FIPAV, rappresentando un’importante vetrina internazionale per il movimento pallavolistico giovanile, e conferma la centralità della città pontina nel panorama sportivo nazionale.

Nella Pool A si sfideranno quattro nazionali: Italia, Ucraina, Danimarca e Inghilterra, protagoniste di una tre giorni ad alta intensità, con in palio l’accesso alla fase finale del Campionato Europeo di categoria. Solo la prima classificata e le due migliori seconde dei vari gironi, in base ai risultati e al punteggio complessivo, staccheranno il pass per la rassegna continentale.

Il torneo si aprirà venerdì 11 luglio con due incontri: alle 17:00 la sfida inaugurale Ucraina-Danimarca, seguita alle 20:30 dall’attesissimo esordio della Nazionale Italiana contro l’Inghilterra. Si replica sabato 12 luglio, sempre con due partite: Danimarca-Inghilterra alle 17:00, e alle 20:30 il big match Italia-Ucraina. La manifestazione si chiuderà domenica 13 luglio, con Inghilterra-Ucraina alle 17:00 e, in serata alle 20:30, l’ultimo confronto Italia-Danimarca.

«Sicuramente si tratta di un appuntamento molto significativo – l’analisi del presidente del Cisterna Volley Luigi Iazzetta – Quando è iniziato il percorso sportivo del Cisterna Volley l’obiettivo era proprio questo: portare eventi di alto livello nella nostra città. Oggi, accogliere una manifestazione di questa portata conferma la bontà del progetto e la crescita del nostro movimento. Ci auguriamo che occasioni come questa diventino sempre più frequenti. Un evento di questa portata è molto importante. Manifestazioni di questo livello servono proprio a far avvicinare le persone al palazzetto, a far nascere la passione per questo sport. Avere una squadra di Serie A in una realtà come Cisterna, che è una città relativamente piccola, è già di per sé un traguardo importante e un vero vanto per il territorio. Più riusciremo a coinvolgere il pubblico, più troveremo forza e stimoli per alzare ancora l’asticella. Siamo reduci da una stagione molto positiva, ora con un gruppo rinnovato, giovane e con una matrice italiana proveremo a centrare nuovi obiettivi».

La Kermesse sarà un appuntamento di alto profilo sportivo e istituzionale, che mette la Regione Lazio al centro dell’Europa pallavolistica, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere dal vivo a partite di grande valore tecnico, con in campo alcuni dei migliori talenti emergenti della pallavolo italiana ed europea. Un’occasione significativa anche per sostenere il cammino della nostra Nazionale, che in questo torneo si gioca l’accesso alla competizione continentale più prestigiosa della categoria.

L’ingresso a tutte le gare è gratuito, un ulteriore invito a partecipare e a vivere da vicino un evento che coniuga sport, giovani e territorio in una cornice di livello internazionale.