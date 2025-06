Aprilia, mancano le informazioni sull’origine della merce, multa per un frutta e verdura

APRILIA – Ispezione dei carabinieri di Aprilia insieme al personale del Nucleo Antifalsificazione e Sanità Carabinieri di Latina, in un esercizio commerciale di vendita al dettaglio di frutta e verdura, il cui titolare è un cittadino di nazionalità egiziana di 31 anni residente in provincia di Roma. Per lui è scattata la multa per aver omesso di esporre sulla merce posta in vendita le informazioni e l’etichettatura relativa all’origine, alla categoria, al calibro e alla qualità della stessa.