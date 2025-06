Botteghe Storiche: Fondi ritira il premio simbolico a Roma

ROMA – Si è svolto ieri mattina, presso la suggestiva cornice di WeGil a Trastevere, l’evento “Botteghe Storiche”, promosso dalla Regione Lazio per celebrare i risultati della prima edizione del bando regionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione delle botteghe e delle attività storiche del territorio.

Momento centrale dell’evento è stata la consegna delle targhe e degli attestati ai sindaci dei Comuni che hanno aderito alla prima edizione del bando, a testimonianza dell’impegno condiviso nella tutela del patrimonio commerciale e culturale del Lazio.

A ritirare il premio simbolico, in rappresentanza del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, il presidente della commissione Attività Produttive Raffaele Gagliardi.

Le targhe vere e proprie saranno invece spedite per l’affissione alle attività che si sono formalmente aggiudicate il titolo partecipando all’avviso e dimostrando l’autenticità di tutta una serie di requisiti richiesti dal bando.

«L’Elenco Regionale delle Botteghe ed Attività Storiche del Lazio – ricorda l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato che ha seguito, con il suo settore, la partecipazione all’avviso regionale – conta oggi 791 attività riconosciute in 73 Comuni del Lazio. Soltanto a Fondi, sono ben 20 le attività storiche riconosciute certificate. Piccole realtà imprenditoriali che, con il passare degli anni, hanno dato prova di grandi capacità di trasformazione e adattamento ad un mercato in rapidissima mutazione, riuscendo a confermarsi punti di riferimento per il territorio in un mondo in cui i cambiamenti sono frenetici e spesso imprevedibili».

Nel corso della mattinata, è stata inoltre ufficialmente annunciata l’apertura della seconda finestra dell’avviso pubblico, con una dotazione finanziaria di 2,8 milioni di euro.

Il nuovo bando prevede misure agevolative per il restauro, la conservazione, l’innovazione e la promozione delle botteghe storiche, con l’obiettivo di rafforzare l’identità territoriale e sostenere lo sviluppo economico locale.

La nuova edizione 2025 del bando partirà già nel mese di luglio. La modalità di selezione delle domande di partecipazione è “a sportello”, con l’avviso che resterà aperto fino a dicembre 2025.