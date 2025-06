Gerardo Di Lella e la sua Pop Orchestra stasera alla Fogliano Arena a Latina

LATINA – Gerardo Di Lella e la sua Pop Orchestra stasera alla Fogliano Arena, grande attesa per “Movie Music”. Il Maestro sarà sul palco con 22 musicisti e un programma che attraversa le colonne sonore più iconiche della storia del cinema. Un viaggio musicale tra emozioni, ricordi e immagini indelebili. Dalle note solenni de La Dolce Vita ai fantastici di Star Wars, dalle melodie immortali di Morricone al camminare epico della Pantera Rosa, la grande musica del cinema arriva in riva al mare per una serata di puro incanto. Stasera Sabato 28 giugno, sul palco della Fogliano Arena, il Maestro Gerardo Di Lella dirigerà la sua imponente Pop Orchestra nello spettacolo Movie Music, un omaggio alle colonne sonore, e non solo, che hanno segnato la storia del grande schermo, italiano e internazionale. Musicista, compositore e arrangiatore, Gerardo Di Lella è attivo da decenni in ambito internazionale. Ha diretto concerti dedicati al repertorio Disney per il centenario della major americana, ha collaborato con nomi come Tony Hadley, Diane Schuur, Arturo Sandoval, Gloria Gaynor, Amii Stewart. Di recente ha diretto il Concerto di Capodanno alla Nuvola di Roma trasmesso su Rai 1, confermando la sua centralità nel panorama musicale contemporaneo.

«La nostra volontà è quella di proporre un intrattenimento culturale capace di abbracciare più generi, coinvolgere pubblici differenti e valorizzare il dialogo con il territorio. Il cartellone della Fogliano Arena rispecchia questa visione: concerti, comicità, dj set, spettacoli per bambini. Vogliamo che qui ci sia davvero spazio per tutti». Lo ha detto Gianluca Boldreghini.