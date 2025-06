Fondi, 24enne denunciato per rissa aggravata, spaccio e porto di oggetti atti ad offendere

È stato denunciato in stato di libertà un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, al termine di un’indagine condotta dai Carabinieri della Tenenza di Fondi. L’uomo è ritenuto responsabile di rissa aggravata, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine è scattata in seguito a una violenta rissa scoppiata la sera precedente all’interno di un bar del posto. Grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, i militari hanno ricostruito l’accaduto: il 24enne, insieme ad altri soggetti ancora in via di identificazione, avrebbe aggredito una barista e due clienti intervenuti in sua difesa, utilizzando anche un manganello sfollagente. Una volta identificato, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione. Durante l’intervento, l’indagato ha tentato di disfarsi del manganello gettandolo dalla finestra, ma l’oggetto è stato prontamente recuperato e sequestrato dai militari. Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto circa 18 grammi di marijuana suddivisi in cinque dosi, sequestrati insieme al resto del materiale, in attesa delle analisi di laboratorio. Proseguono le indagini per individuare gli altri responsabili coinvolti nell’aggressione.