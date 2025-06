Gaeta, rissa tra titolari di stabilimenti balneari

Nel pomeriggio di domenica 22 giugno, la Polizia di Stato – Questura di Latina è intervenuta sul lungomare di Gaeta in seguito alla segnalazione di una rissa in corso. Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno trovato quattro uomini, due dei quali avevano avuto un violento alterco fisico. In un primo momento, i presenti avevano raccontato che due contendenti si erano affrontati e che gli altri due avevano cercato di dividerli.

Le cause della lite, secondo quanto riferito da una delle parti coinvolte, risalirebbero a una questione di parcheggio: uno dei due, titolare di uno stabilimento balneare, accusava l’altro, gestore della struttura confinante, di aver parcheggiato in modo provocatorio la propria auto davanti al passo carrabile del vicino. Dopo inutili sollecitazioni verbali a spostare il veicolo, la tensione sarebbe sfociata in uno scontro fisico.

Tuttavia, le versioni non hanno convinto del tutto gli agenti, che hanno visionato le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona. Dai filmati è emerso chiaramente che anche gli altri due uomini presenti – uno per ciascuna parte – avevano partecipato attivamente alla rissa, anziché tentare di sedarla. Tre dei quattro coinvolti hanno riportato lesioni personali, tra cui una frattura del setto nasale. Tutti e quattro sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di rissa aggravata.