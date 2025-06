Incidente mortale a Cisterna, la vittima è un giovane di 19 anni

Si trovava alla guida della sua Citroen C3 lungo via Nettuno quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero. L’ennesima vittima della strada è un giovane di appena 19 anni. Sul posto un’ambulanza del 118, un’auto medica, i vigili del fuoco e la polizia locale di Cisterna. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori hanno dovuto constatare il decesso del giovane. Gli agenti di polizia stanno ora cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.