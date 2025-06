Lab DFG organizza un doppio appuntamento con i campioni del nuoto Restivo e Zazzeri

Doppio appuntamento con la lettura in questo fine settimana: la Lab DFG, editrice di Laurearsi campioni, il libro a firma di Matteo Restivo e Lorenzo Zazzeri, ha organizzato un mini tour pontino con i due campioni del nuoto. La prima tappa sarà a Latina, sabato 28 giugno, alle 18.00, alla piscina comunale di Via dei Mille, 18. Domenica 29, invece, i due nuotatori saranno a Formia, al Centro sportivo XXV Ponti, alle 20, in Via Appia, Lato Roma, 20.

Laurearsi campioni

La preparazione, la dedizione, l’allenamento, la prestazione, la vittoria o la sconfitta, l’analisi della performance e del risultato per fare meglio la prossima volta. A vederli da vicino, sport e studio sono due sentieri molto più vicini di quanto non sembri. Sentieri che spesso si intrecciano, e possono entrambi portare alle nostre mete, i nostri obiettivi. A dimostrarlo la Dual Career di Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo, due protagonisti della Nazionale Italiana di Nuoto. Entrambi nuotatori di alto livello; Lorenzo laureato in Scienze Motorie e dal sorprendente talento artistico; Matteo laureato col massimo dei voti in Medicina. Nelle loro storie, la prova concreta che – pur tra difficoltà e scelte impegnative – è possibile costruirsi due carriere entrambi vincenti. Bracciata dopo bracciata, pagina dopo pagina. Prefazioni di Lia Capizzi ed Elisabetta Caporale.

Biografia

Matteo Restivo (Udine, 4 novembre 1994) è un nuotatore e medico italiano, primatista nazionale nei 200 metri dorso in vasca lunga. Laureato in Medicina con lode, ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024. Ha conquistato 9 titoli nazionali assoluti e due medaglie di bronzo ai Campionati Europei di nuoto 2018 nei 200 metri dorso e nella staffetta 4×100 metri misti.

Lorenzo Zazzeri (Firenze, 9 agosto 1994) è un nuotatore italiano e anche artista. Ha conquistato l’argento nella 4×100 metri stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, stabilendo inoltre un record del mondo con la staffetta mista 4×50 nel 2021. Ha ottenuto l’argento europeo nei 50 metri stile libero sempre nel 2021, e vanta un totale di 25 medaglie internazionali tra Europei e Mondiali. Laureato con lode in Scienze Motorie, ha esposto le sue opere e a importanti mostre d’arte internazionali tra cui la Biennale di Arte Contemporanea di Firenze nel 2017.