Studente del Caboto di Gaeta morto in scooter, fermato il pirata della strada

Era ricercato da ore, è stato trovato a Perugia, il pirata della strada che venerdì sera ha travolto lo scooter condotto dal sedicenne Luigi Petrella studente dell’Istituto Nautico Caboto, che è deceduto poco dopo in ospedale per le gravi lesioni riportate. Si tratta di un 53enne pregiudicato fermato con l’accusa di omicidio stradale con fuga; indagato un uomo che era in auto con lui. Determinanti sono state per le indagini condotte dai carabinieri, le immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte subito dopo l’incidente.

La dirigente scolastica del Caboto, Maria Rosa Valente, parla di “una tragedia che ha colpito il cuore della comunità scolastica. Luigi Petrella frequentava la classe 3D. Il suo ricordo – scrive in un comunicato pubblicato dalla scuola – vivrà sempre nei nostri cuori e tra i banchi del nostro istituto”.