La Regione Lazio premia la Fiera di San Michele di Sermoneta

Il Comune di Sermoneta ha ottenuto dalla Regione Lazio il riconoscimento ufficiale di “Fiera Storica” per la secolare Fiera di San Michele. La targa è stata consegnata a Roma dalla vicepresidente e assessore regionale allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli. A rappresentare l’Amministrazione comunale, l’assessore al Commercio Melissa Girardi.

Il riconoscimento rientra nell’ambito del primo bando regionale dedicato alla tutela e valorizzazione delle fiere e delle attività storiche del territorio, a cui Sermoneta ha partecipato con successo, ottenendo un finanziamento per la manifestazione che ogni anno anima il borgo.

Durante l’evento è stata annunciata l’apertura della seconda finestra del bando, con una nuova dotazione economica di 2,8 milioni di euro. I Comuni interessati potranno presentare nuovi progetti di valorizzazione, in particolare per il restauro, la conservazione, l’innovazione e la promozione delle botteghe storiche.

«Il nostro obiettivo – spiega l’assessore Girardi – è censire le attività che operano sul territorio da oltre 60 anni e accompagnarle nel percorso di accesso ai contributi previsti dalla Regione, affinché possano valorizzare il proprio patrimonio e rafforzare l’identità locale».

Il riconoscimento si inserisce in un più ampio progetto dell’amministrazione Giovannoli per la promozione del tessuto produttivo locale. Tra le azioni più significative, anche la creazione di un’etichetta unica per l’olio extravergine d’oliva di Sermoneta, realizzata in collaborazione con Capol e già adottata da 20 produttori del territorio, per un totale di circa 8.500 piante.

«Un percorso in cui crediamo fortemente – conclude Girardi – che rappresenta una vetrina importante per le nostre eccellenze e un’opportunità concreta di sviluppo».