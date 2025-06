Torna il “Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza”

LATINA – Dopo il successo della prima edizione, torna in grande stile il Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza, l’evento estivo che trasforma il centro cittadino in un’arena sportiva a cielo aperto, ricca di appuntamenti, competizioni e momenti di aggregazione. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Amici del Basket e guidata dal presidente Massimo Passamonti, si svolgerà dal 30 giugno al 25 luglio nella centrale Piazza del Popolo.

Una piazza trasformata in arena sportiva

“Quest’anno abbiamo voluto fare di più”, spiega Passamonti in diretta su Radio Immagine. “Abbiamo realizzato una vera e propria arena, con tre tribune per accogliere un pubblico ancora più numeroso e appassionato.”

Accanto al campo centrale di basket, spazio anche ad altre discipline: tornei di padel, che vedranno la fase finale dei celebri tornei degli Avvocati e di altre realtà locali, e un mini-torneo di pallavolo femminile ospitato di fronte alla sede della Feltrinelli.

Dal basket al minibasket, passando per gli schiacciatori acrobatici

Il cuore dell’evento resterà il basket, con un campo regolamentare affiancato da quelli del minibasket, pensati per i più piccoli, già protagonisti nella passata edizione.

Ma non mancheranno spettacoli e appuntamenti speciali, tra cui una serata dedicata agli “speed jumper”, schiacciatori professionisti che stupiranno il pubblico con acrobazie mozzafiato.

Sport e inclusione sociale

Il progetto ha anche un’anima sociale: “Come lo scorso anno, ospiteremo una partita tra squadre di atleti diversamente abili”, racconta Passamonti. “Per noi è fondamentale che lo sport sia strumento di partecipazione e riscatto.”

Un evento che coinvolge tutta la città

Nel 2023 l’evento ha registrato oltre 30.000 presenze in 20 giorni. Quest’anno l’obiettivo è superarsi, grazie anche al sostegno delle istituzioni. Alla cerimonia inaugurale del 30 giugno alle ore 19 parteciperanno il Ministro Musumeci, il Sindaco Matilde Celentano e l’Assessore allo Sport Andrea Chiarato, a testimonianza dell’importanza del progetto per la città.

Latina risponde quando l’evento è fatto bene

“La scorsa edizione ha dimostrato che quando si offrono occasioni valide, la città risponde con entusiasmo”, afferma Passamonti. “C’è voglia di socialità, di sport, di stare insieme. Noi vogliamo offrire tutto questo in una cornice sicura, accogliente e coinvolgente.”

Appuntamento quindi in Piazza del Popolo, dal 30 giugno al 25 luglio, per vivere Latina come non l’avete mai vista: nel segno dello sport, della comunità e dell’inclusione.

L’intervista integrale a Massimo Passamonti presidente dell’Associazione Amici del Basket