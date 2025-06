LATINA – Questo pomeriggio l’Assessore allo Sport Andrea Chiarato ha accolto in teatro a Latina i ragazzi di Diaphora, per consegnare loro una targa di merito in riconoscimento dei brillanti risultati ottenuti nelle gare di atletica leggera agli Special Games di Colleferro 2025. Un gesto simbolico per celebrare impegno, determinazione e inclusione, valori che questi giovani atleti portano ogni giorno in pista e nella comunità