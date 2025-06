Ventotene, tutto pronto per il festival Gita al Faro

Dal 19 al 21 giugno l’isola di Ventotene ospita la XIV edizione di Gita al Faro, il festival letterario ideato e organizzato da Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca, con la direzione di Loredana Lipperini. L’evento è promosso dall’Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus, in collaborazione con la Libreria Ultima Spiaggia, e con il patrocinio del Comune di Ventotene e della Lega Navale Italiana. Partner del festival è Intesa Sanpaolo.

Un’edizione particolarmente significativa, quella del 2025, che cade nell’anno dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. In un momento in cui il nome di Ventotene – e con esso quelli di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni – è tornato al centro del dibattito pubblico, Gita al Faro rilancia il valore della memoria, riportando l’attenzione sul ruolo dell’isola come luogo di confino politico e sulla storia di chi vi fu rinchiuso, uomini e donne della Resistenza e futuri protagonisti della Repubblica.

Il festival sarà interamente dedicato alla rilettura di quell’esperienza storica, con tre protagonisti che ne offriranno chiavi di lettura diverse. Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro di Torino, guiderà il pubblico nella riscoperta dello spirito di Virginia Woolf, figura simbolica del festival sin dalla sua prima edizione, e della sua riflessione pacifista. La giornalista e saggista Paola Caridi affronterà il delicato intreccio tra la storia del confino e le attuali crisi mediorientali. Torna infine Wu Ming 1, autore de Gli uomini pesce, romanzo che restituisce voce ai confinati di Ventotene e rende omaggio alla scrittrice Fabrizia Ramondino, cui sarà dedicata la serata conclusiva, in occasione della nuova edizione del suo libro L’isola riflessa.

Particolare attenzione sarà rivolta anche al carcere borbonico di Santo Stefano, al centro dell’impegno civile dell’Associazione promotrice. All’interno del festival sarà infatti presentato Io non ho ucciso di Giulia Ciancaglini, nuovo titolo della collana 99celle (ed. Ultima Spiaggia), che raccoglie storie e testimonianze legate alla lunga storia del penitenziario.

Tra letteratura, memoria e attualità, Gita al Faro 2025 conferma la sua vocazione a essere non solo un festival, ma uno spazio di riflessione e consapevolezza civile.