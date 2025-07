Premio Invictus, resa nota la cinquina finalista

LATINA – E’ stata resa nota la cinquina finalista della sesta edizione del Premio Invictus organizzato dalla casa editrice Lab DFG, con la compartecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, il sostegno del Comune di Cisterna di Latina e i patrocini del Comune di Sermoneta e della Fondazione Roffredo Caetani. Nella finale in programma il 4 settembre a Cisterna di Latina, gareggeranno ‘Il giallo del Tour’ – Beppe Conti (Minerva); ‘Provaci ancora, Mister Cascione’ – Marco Marsullo (Feltrinelli); ‘Senna: Le verità’ – Franco Nugnes (Minerva); ‘F1 Backstage. Storie di uomini in corsa’ – Riccardo Patrese (Rizzoli); ‘Il mio calcio eretico: dal trionfo con il Milan al lavoro con i giovani’ – Filippo Galli (Piemme Edizioni).

L’annuncio nella Sala delle Cerimonie del Comune di Livorno dove si è tenuta anche la cerimonia di consegna del titolo di Ambassador del Premio Letterario Sportivo alla campionessa paralimpica Ambra Sabatini. Il sindaco Luca Salvetti ha condotto la serata insieme a Giovanni Di Giorgi, ideatore del premio e editore della casa editrice Lab DFG, e al giornalista Simone Bachini. C’erano anche Mariano Salvatore (Presidente Fispes Nazionale – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali); Massimo Porciani (Presidente Toscana Cip comitato italiano paralimpico); Alessandro Viti (Responsabile Sport e Salute Toscana); Cristina Grieco (Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno); Michela Castellani (Presidente del Comitato Strabilianti e Delegato Regione Toscana); Dario Finetti (Allenatore e Staff Nazionale Scherma Paralimpica) e Giulia Aringhieri (Atleta Nazionale Italiana Sitting Volley).

ALBO D’ ORO PREMIO INVICTUS

2020 ‘La via perfetta’ di Daniele Nardi, con Alessandra Carati (Einaudi)

2021 ex-aequo ‘La cena degli dei di Marino Bartoletti’ (Gallucci) e ‘Le Canaglie’, di Angelo Carotenuto (Sellerio)

2022 ‘Il diamante è per sempre’, di Mario Salvini (Terre di Mezzo)

2023 ‘Pantani per sempre’, di Davide De Zan (Libreria Pienogiorno)

2024 ‘La forma dei sogni’, Andrej Longo (Sellerio)