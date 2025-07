La casa editrice Tunué acquisisce i diritti dei «Mermicorni» di tokidoki

LATINA – La casa editrice Tunué – fondata e diretta dall’ amministratore delegato Emanuele Di Giorgi – ha firmato un accordo di licenza internazionale con l’iconico brand di successo mondiale tokidoki®. Un accordo con la celebre azienda fondata dall’artista Simone Legno che prevede la pubblicazione in Italia di tutto il publishing dei «Mermicorni» di tokidoki®. Lo annuncia Tunuè in una nota specificando che la prima uscita sarà a settembre con il calendario e entro la fine del 2025 lo sticker book e una raccolta di storie brevi a fumetti.

Celebre per il design in stile manga e kawaii e per i suoi numerosissimi prodotti amati da grandi e piccoli, tokidoki® ha lanciato, appunto, la serie dei Mermicorni, creature metà unicorno e metà pesce che vivono straordinarie avventure nel fondo del mare. Dopo aver collaborato con i più grandi marchi del mondo, da Hello Kitty a Barbie, da Marvel a Nissan fino a Sephora, tokidoki® è arrivata anche in tv con la serie Max original Mermicorno: Starfall e disponibile presto anche in Italia.

Dopo Avatar, Sonic, Spongebob e The Books of Clash, un’altra property di successo mondiale entra a far parte del catalogo Tunué.