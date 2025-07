A Ponza il primo esame radiologico dopo anni:

PONZA – Il 12 Luglio è stata una giornata storica per l’isola di Ponza: grazie alla nuova apparecchiatura radiologica per la radiologia di base, è stato effettuato il primo esame radiologico sull’isola dopo molti anni di assenza di questo servizio essenziale. Anche per una semplice radiografia era necessario recarsi a Formia, affrontando spostamenti complessi e spesso onerosi, soprattutto per le persone anziane o con difficoltà motorie. «Oggi non è stata realizzata solo una radiografia, ma assicurato un diritto alla salute più vicino e più umano, per tutti gli abitanti dell’isola», ha dichiarato il Direttore generale della Asl Latina dott.ssa Sabrina Cenciarelli. «Questo primo esame è simbolico, ma rappresenta l’inizio di una nuova fase in cui Ponza potrà contare su servizi diagnostici fondamentali, senza dover più varcare il mare per ottenerli». L’attivazione del servizio rientra in una più ampia strategia di potenziamento dell’assistenza sanitaria nei territori isolani e difficilmente raggiungibili, per ridurre le diseguaglianze e garantire cure più vicine, rapide e sostenibili. Un sentito ringraziamento va a tutto il personale sanitario che, con professionalità e dedizione, ha reso possibile questo importante traguardo, contribuendo a garantire ai cittadini di Ponza una sanità capace di garantire misure d’accesso più tempestive e vicine ai servizi diagnostici essenziali.