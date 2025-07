Campodimele – Sperlonga: navetta gratuita per un’estate green e senza stress

CAMPODIMELE–SPERLONGA – Dal 1° al 24 agosto 2025 sarà attivo un nuovo servizio di navetta turistica gratuita tra Campodimele e Sperlonga. Tre corse al giorno – mattina, pomeriggio e sera – collegheranno il borgo della longevità e la rinomata località balneare, facilitando spostamenti comodi, sicuri e sostenibili. L’iniziativa mira a ridurre traffico e inquinamento, promuovendo una mobilità condivisa e accessibile a tutti, senza prenotazione. Le fermate copriranno i principali punti di interesse di entrambi i Comuni, dal centro di Campodimele alla costa di Sperlonga.

Un progetto condiviso dai sindaci Tommaso Grossi e Armando Cusani per valorizzare il territorio e offrire servizi concreti a cittadini e turisti. Al termine del periodo sperimentale i due Comuni analizzeranno i risultati raccolti per valutare la possibilità di rendere il servizio stabile e strutturato anche in futuro.

Per ogni informazione sul servizio è possibile rivolgersi agli uffici comunali di Campodimele e Sperlonga, consultare i rispettivi siti istituzionali, seguire i canali Facebook ufficiali oppure contattare il numero telefonico dedicato 352 3459646, attivo per fornire assistenza e rispondere alle domande degli utenti durante tutto il periodo della navetta.