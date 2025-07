Controlli mirati contro l’abbandono di rifiuti: oltre venti sanzioni elevate dalla Polizia Locale a San Felice

Il Comune di San Felice Circeo intensifica la lotta all’abbandono dei rifiuti con un’azione di controllo mirata e costante sul territorio. La Polizia Locale ha avviato una serie di verifiche mirate che hanno già portato all’accertamento di oltre venti violazioni per abbandono illecito di rifiuti. I controlli riguardano in particolare le zone più sensibili, soggette a episodi ricorrenti di abbandono, e continueranno con ritmo serrato nei prossimi giorni, in orari e modalità variabili. «Non tollereremo comportamenti incivili che danneggiano l’ambiente e il decoro urbano – dichiara il Sindaco Monia Di Cosimo –. Ringrazio la Polizia Locale per l’impegno costante e invito tutti i cittadini, residenti e turisti, a collaborare rispettando le regole. La tutela del nostro territorio è una responsabilità collettiva».