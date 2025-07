Incendio a Sezze Scalo, a fuoco in un’attività pirotecnica in Corso della Repubblica

SEZZE – Molta paura, ma miracolosamente nessuno è rimasto ferito nell’ incendio divampato intorno a mezzogiorno di oggi in un noto negozio di articoli pirotecnica di Sezze Scalo. Le fiamme divampate per ragioni che sono in corso di accertamento hanno causato una serie di esplosioni raggiungendo rapidamente un’auto che si trovava parcheggiata all’esterno che è andata completamente distrutta. Si sono messi in salvo da soli il proprietario e un cliente. L’area, nel centro abitato lungo Corso della Repubblica, è stata isolata a scopo precauzionale e per consentire l’intervento dei soccorritori dei vigili del fuoco. Il traffico è stato deviato.