“La Via Appia patrimonio dell’umanità è una vittoria di tutto il territorio” il commento di Valeria Campagna

VALERIA CAMPAGNA (PD): «LA VIA APPIA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ È UNA VITTORIA PER TUTTO IL TERRITORIO PONTINO. ORA RACCONTIAMO LA NOSTRA STORIA MILLENARIA VERSO IL CENTENARIO»

«L’inclusione ufficiale dell’intero tratto pontino della Via Appia nel sito UNESCO Regina Viarum è una notizia straordinaria, frutto di un lavoro corale e di una visione condivisa che merita di essere celebrata. Esprimo grande soddisfazione e un sentito ringraziamento, in primis, al Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli per la determinazione con cui ha guidato un percorso capace di unire istituzioni, territori e comunità in nome del patrimonio comune». Così Valeria Campagna, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Latina e Vicesegretaria regionale del PD Lazio, commenta il riconoscimento arrivato nel corso della 47ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, che ha accolto la proposta della Provincia di Latina per includere nel sito UNESCO anche il tratto da Minturno a Cisterna, inizialmente escluso. «Questo risultato restituisce centralità a Comuni come Latina, Cisterna, Sermoneta, Sezze, Norma e Pontinia, che oggi rientrano finalmente in un racconto storico che li riguarda da vicino – prosegue Campagna –. È un atto di giustizia culturale e territoriale, che sancisce il valore paesaggistico e archeologico di un asse millenario che ancora oggi attraversa le nostre comunità».