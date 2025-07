Muore soffocato da un boccone di Mozzarella, la tragedia a Sabaudia

SABAUDIA – Mangia un boccone di mozzarella in un momento di pausa mentre era a lavoro ma soffoca e nessuno riesce a salvarlo. E’ la tragedia che si è consumata ieri a Sabaudia in uno stabilimento balneare dove l’uomo, un cameriere di 50 anni, dopo quel boccone di mozzarella ha subito mostrato i primi segni di difficoltà respiratoria e allertati subito i soccorsi purtroppo non c’è stato nulla da fare. Portato in ambulanza al Santa Maria Goretti è arrivato in arresto cardiaco che è stato fatale.