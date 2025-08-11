Benacquista Latina Basket, dopo la prima settimana di preparazione prime impressioni positive

LATINA – Terminata la prima settimana di preparazione della Benacquista Assicurazioni Latina Basket con le sedute di allenamento con Coach Gramenzi e i suoi assistenti Davide Gabriele e Alessandro Bagni, e con il preparatore fisico Tommaso Marcone, arrivano le prime impressioni e sono positive. E’ proprio Marcone, alla sua prima stagione con il team nerazzurro, a dichiarare che i ragazzi sono ” in ottima forma” e che ora, dopo l’avvio con le visite mediche e i primi esercizi, hanno davanti “sette settimane di lavoro prima dell’inizio del campionato”.

“È fondamentale – ha spiegato in un’intervista pubblicata sul sito latinabasket.it – capire come lavorare con ognuno di loro anche a livello individuale, oltre che di squadra, perché ognuno ha peculiarità ed esigenze differenti. Inoltre, questi sono giorni importanti anche perché stanno iniziando ad assimilare il credo dell’allenatore in palestra la mattina”, aggiungendo che “i carichi di lavoro man, mano aumenteranno, raggiungeremo il picco e lo sforzo fisico maggiore nel periodo centrale della preparazione, naturalmente quando ci avvicineremo all’inizio del campionato i carichi scenderanno, daremo più riposo agli atleti per far si che assimilino tutto il lavoro fatto nelle settimane precedenti”.

La società del cavalier Lucio Benacquista ha riposto molta fiducia nel nuovo preparatore atletico. Marcone, 28 anni, nonostante la giovane età ha già maturato esperienze nel mondo della palla a spicchi diventando anche assistente del Professor Claudio Mazzaufo in Serie A.