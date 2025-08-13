Foce di Caprolace, lavori di dragaggio e ripascimento conclusi in tempi record

Si sono conclusi in anticipo rispetto alla tabella di marcia i lavori di dragaggio e ripascimento morbido alla foce di Caprolace, nel Parco nazionale del Circeo. Interventi analoghi erano stati completati pochi giorni prima anche alla foce del Duca, sul lago di Fogliano. Le operazioni, progettate e commissionate dall’Ente Parco, avrebbero dovuto durare 14 giorni lavorativi, ma grazie a una gestione efficiente e a un coordinamento puntuale tra tutte le realtà coinvolte, sono state portate a termine in tempi record. Obiettivo principale: salvaguardare l’equilibrio ecologico e ripristinare la funzionalità idraulica dei laghi, da cui dipende l’apporto di ossigeno e nutrienti fondamentali per gli ecosistemi. Determinante il contributo del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano nella gestione delle paratoie, che nelle prossime settimane regoleranno l’ingresso di acqua marina nelle fasi di alta marea e si richiuderanno in quelle di bassa marea. L’intervento punta a prevenire gli effetti del surriscaldamento delle acque, anche in relazione al cambiamento climatico, e a ridurre il rischio di eutrofizzazione e anossia. Un’azione cruciale per la sopravvivenza della comunità ittica e delle 280 specie di avifauna presenti nell’area.

«Con questo intervento abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale per la tutela dei laghi costieri – ha dichiarato il Commissario Straordinario dell’Ente Parco, Emanuela Zappone – La rapidità e l’efficacia dei lavori testimoniano la nostra capacità di fare rete con istituzioni e professionalità del territorio».

Il Direttore Stefano Donati ha sottolineato come l’operazione, di carattere straordinario, sia andata oltre il ruolo istituzionale dell’Ente per scongiurare una crisi ecologica dovuta alla mancanza di apporto idrico dai canali. «Stimiamo – ha spiegato – che il livello del lago di Fogliano fosse sceso di 1,5 metri e quello di Caprolace di 1 metro. Ora i laghi dovranno invasare dal mare almeno 3 milioni di metri cubi d’acqua».

La documentazione foto e video realizzata durante i lavori mostra in modo evidente il passaggio da un flusso idrico limitato a una foce nuovamente libera e pienamente operativa.