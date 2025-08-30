Incendio al Comune di Aprilia, la polizia denuncia due minorenni. Si cerca il mandante

APRILIA – Svolta nelle indagini sull’incendio doloso nel garage della sede comunale di Piazza dei Bersaglieri ad Aprilia. Gli investigatori della squadra Mobile e del commissariato di Aprilia hanno denunciato alla procura per i minorenni di Roma due 14enni, sarebbero stati loro ad appiccare il fuoco che ha distrutto tre auto e provocato danni per 78mila euro lo scorso 3 luglio. Sono stati identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza che hanno anche ripreso uno di loro tornare sul luogo del rogo. A causa di quell’azione gli uffici comunali erano stati trasferiti con disagi anche per i cittadini e la sede riaperta a fine luglio. Riserbo sulle indagini che puntano ora a individuare il mandante.