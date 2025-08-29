Latina, 17enne precipita dal quinto piano: è grave in ospedale

LATINA – Dramma nel primo pomeriggio di oggi in Via Don Luigi Sturzo a Latina dove una ragazza è precipitata dal balcone di un appartamento al quinto piano. A dare l’allarme alcuni residenti che hanno udito il tonfo del corpo caduto da un’altezza di circa 15 metri. Sul posto è arrivata l’ambulanza che ha soccorso la giovane ancora viva e l’ha trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti. Le condizioni della ragazza, una 17enne, sono gravi.

La Volante della polizia ha svolto i primi accertamenti, raccogliendo alcune testimonianze per ricostruire i fatti e le possibili cause. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi. Non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella di un gesto volontario.